Transport actif: que se passe-t-il avec la 90e rue?

Le groupe Transport Actif St-Georges, Beauce ainsi que le maire de Saint-Georges Claude Morin ont apporté des mises à jour sur la problématique concernant le détour de la 90e rue. C'est dans le cadre d'entretiens avec EnBeauce.com qu'ils ont pu apporter leurs visions respectives du dossier.

Depuis deux ans déjà, le dossier de la 90e rue pour le réseau de pistes cyclables est un enjeu important au sein de la Ville de Saint-Georges. Depuis, les questionnements en ce sens se font nombreux.

Il y a environ deux ans, les projets de pistes cyclables avaient lieu sur l'ancienne voie ferroviaire. Cependant, des questions se sont posées à partir du moment où les travaux sur la 90e rue étaient reportés, et éventuellement, annulés.

Pour justifier l'exclusion de la 90e rue dans le projet de transport actif, la Ville de Saint-Georges parlait d'études montrant un danger d'une circulation dans le secteur. C'est plus tard que l'on a appris qu'il n'y avait simplement aucune étude.

« Personne dans les résidents du secteur comprenait l'aspect dangerosité. C'est là que l'on a fait une demande d'accès à l'information pour savoir c'est quoi l'étude, à savoir sur quoi ils se basent pour affirmer que c'est une traverse dangereuse. On a eu une réponse de la MRC, disant qu'il n'y a pas d'études », a d'abord expliqué un représentant de Transport Actif Saint-Georges, Beauce.

Ils ont également apporté, d'après des sources, les initiatives que Saint-Georges tenterait de mettre en place, sur ce dossier.

« On sait que beaucoup de personnes se sont plaintes auprès de la ville. [...] Le maire a dit publiquement que la ville reprenait le dossier en main. Ils disent s'assurer de rectifier à la situation. On a su via certaines sources que ce serait avec des panneaux lumineux et qu'un passant pourrait alerter les automobilistes. »

La Ville de Saint-Georges apporte des justifications

Le maire Morin a mentionné qu'une suite est attendue prochainement sur la question de la traverse sur la 90e rue. Il a d'abord confirmé l'idée des panneaux lumineux, pour ensuite affirmer clairement qu'une traverse sécuritaire serait en préparation dans le secteur.

Sur les précédents propos concernant les études, Claude Morin a confirmé qu'il y avait bel et bien un danger noté sur une traverse dans le secteur, en raison de la visibilité marquée par la pente. Il a cependant affirmé que le plan sera simplement de faire une traverse légèrement plus loin, là où la visibilité sera plus viable.

Une mobilisation importante pour des travaux sur la 90e rue

La page Facebook Transport actif Saint-Georges, Beauce ouvre l'espace public sur la question des réseaux cyclables et de transports généraux depuis un certain temps. Des membres à la tête du groupe ont notamment tenu à expliquer l'importance de travaux sur la 90e rue.

« C'est facile de faire le détour, mais les rues empruntées sont très étroites, le trafic routier frôle des cyclistes et des marcheurs et la qualité de l'asphalte est très ordinaire. Aussi, pour tous les enfants et personnes âgées du secteur, monter des pentes, ce n'est pas une possibilité d'accessibilité », ont-ils expliqué par entretien téléphonique.

Sur ce, si ce dossier traîne depuis un moment, la gestion globale des réseaux de pistes cyclables par les élus locaux peut être perçue positivement. Ceci dit, des nuances resteraient à apporter.

« On ne donnerait pas une note parfaite. On est satisfait, dans le sens qu'on voit qu'ils ont dans leurs priorités de développer un réseau de transport actif. [...] Où est-ce qu'on a une réticence, c'est à l'opacité. On dit vouloir développer, mais on n'annonce pas de développement et les citoyens ne sont pas capables de dire ce qu'ils souhaitent. C'est justement l'objet de notre page Facebook », ont conclu des citoyens sur la gestion des administrations locales sur le réseau cyclable beauceron.

En bref, il y a un moment déjà que le dossier est en attente et le conseil municipal affirme que des annonces sont prévues éventuellement. Une fenêtre de temps n'a toutefois pu être confirmé, alors que d'autres projets d'aménagements en transport actif sont en cours.