Un nouveau bâtiment municipal à Saint-Joseph-des-Érables

La Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a inauguré ce samedi 3 juin, son nouveau bâtiment municipal. Le projet aura coûté 2,5 M$ au total.

« Ce nouveau bâtiment change tout pour nous, a expliqué Jeannot Roy, maire de la Municipalité à EnBeauce.com. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de bureaux municipaux. Ce bâtiment va permettre d'offrir un espace sécurisé à nos citoyens. »

En effet, Saint-Joseph-des-Érables devait louer des espaces afin d'y installer des bureaux provisoires. Avec ce nouvel édifice situé au 238, route des Fermes, et d’une superficie de près de 520 mètres carrés, les installations seront regroupées au même endroit.

« Nous allons avoir une salle réservée aux conseils de ville, une salle à la disposition des citoyens également et un espace voirie. Nous avons également un garage municipal pour entreposer les véhicules et les équipements de déneigement et l'entrepôt à sel etc. » a complété le maire.

« Félicitations au maire Jeannot Roy et son équipe pour le travail accompli dans les dernières années menant à cette inauguration, » a déclaré le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Ce projet, qui avait été estimé à 2,6M$, aura coûté réellement 2,5M$. Une aide de 1,7M$ a également été accordée par le gouvernement du Québec.