Tournée du président de l'UMQ: un arrêt à Saint-Georges

Le tout nouveau président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, s'est arrêté à Saint-Georges ce matin dans le cadre de sa tournée du Québec 2023, qu'il a entreprise voilà quelques semaines.

Il a entre autres visité la nouvelle caserne du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges, en compagnie de son homologue de la métropole beauceronne, Claude Morin, qui est administrateur régional de l’UMQ. Le maire Damphousse a été impressionné par les installations, surtout par le prix qu'elles ont coûté (moins de 10 M$) alors que sa propre municipalité est à construire présentement une nouvelle caserne qui demandera au moins le double en déboursés, a-t-il avoué.

Avec quelques élus de la région, il s'est aussi rendu à la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour apprécier de visu le procédé de traitement des résidus ménagers TRIOM, développé par Viridis Environnement, qui a ceci de particulier qu'il permet de produire du compost et de récupérer d'autres matières pour les détourner de l'enfouissement.

Après son élection à la tête de l'UMQ, M. Damphousse avait pris l'engagement de faire une tournée québécoise puisque le milieu municipal sera en renouvellement de son pacte fiscal avec le gouvernement du Québec dans les prochains mois. « Il était essentiel pour moi de partir en tournée rapidement mais surtout de commencer par les grandes régions les plus éloignées, d'où j'habite à Varennes, près de Montréal. Soyons franc, je maîtrisais beaucoup moins leurs réalités à eux (les régions). Quand on parle de mines, quand on parle de forêts, quand on parle de transport aérien régional, je voulais m'assurer de maîtriser la subtilité de leurs enjeux pour être le mieux outillé pour les défendre », a-t-il dit en point de presse avec les représentants des médias de la région.

Le président de l'UMQ s'est permis de citer en exemple la région de la Beauce pour « son avant-gardisme et son esprit de détermination » et une entreprise comme celle de Viridis Environnement. « Même si le programme gouvernemental (en environnement) ne subventionnait pas ce type d'installation, ça leur dérange pas, ils (les promoteurs) voulaient aller de l'avant pareil pour démontrer à la population et au gouvernement que l'on est encore plus performants que les cibles gouvernementales (en matière de récupération) », de faire remarquer l'élu.

Après Saint-Georges, le maire Damphousse a complété en après-midi son séjour dans le territoire de Chaudière-Appalaches en se rendant à Thetford Mines.