Près de 200 000 $ investi dans le milieu par la MRC des Etchemins

Suite au conseil des maires du 14 juin, la MRC des Etchemins a annoncé l’octroi de 108 461 $ dans le cadre du Plan de relance et 91 294,40 $ de la Politique de soutien aux projets structurants.

Voici les sommes accordées par le Plan de relance:

- JBV Conception et Fabrication Inc. - 35 294$ pour l'achat d’un nouveau centre d’usinage à 4 axes et d’un robot soudeur,

- Bleu et Bon inc. - 64 144$ pour l'Agrandissement d'une usine de transformation alimentaire,

- Daisy et Cie - 6 072$ pour une boutique et des améliorations locatives,

- Douceurs des Appalaches - 2 951$ pour les visites agrotouristiques autoguidées et guidées.

Notons que l'argent du fonds du Plan de relance de la MRC des Etchemins est épuisé. Un bilan de ses retombées économiques sur le territoire sera présenté dans les prochains mois.

En ce qui concerne la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), voici les projets soutenus:

- 10 700 $ pour des travaux supplémentaires pour la toiture du chalet du Club Moto-Neige Langevin Inc,

- 17 254,40 $ pour la réfection d’une partie de la toiture au Centre sportif Claude-Bédard pour Œuvre des Loisirs de Sainte-Justine,

- 2 330 $ pour le renouvellement du système de son de la salle Desjardins de la Municipalité de Saint-Zacharie,

- 56 852 $ pour l'aménagement et l'amélioration des services et des installations offert(e)s dans le centre communautaire et dans les espaces publics de la Municipalité Saint-Louis-de-Gonzague,

- 4 158 $ pour l'achat de congélateurs, installation et achat de tablettes et installation électrique chez Accommodation Saint-Louis.

Deux nouveaux élus au Conseil des maires de la MRC

Le conseil du 14 juin était le premier conseil de la nouvelle mairesse de Saint-Benjamin, Céline Veilleux et du nouveau maire de Saint-Luc-de-Bellechasse, Serge Plante.

Rapport de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2022

Le rapport de suivi du PGMR 2022 de la MRC des Etchemins fut déposé lors de la séance du conseil. Fait majeur : le programme de recyclage de tubulures d’érablières continue ses retombées positives.

En 2022, 25,2 tonnes ont été récoltées dans les écocentres de Sainte-Justine et de Saint-Prosper, représentant le poids d’environ 25 voitures moyennes.

Motion de félicitations

Le conseil des maires de la MRC a adressé une motion de félicitations à Catherine Leblanc, native de la municipalité de Saint-Prosper, qui a gravi le plus au sommet au monde, soit le mont Everest, le 24 mai dernier.

Les membres du Conseil de la MRC des Etchemins félicitent madame Catherine Leblanc pour la réalisation de ce défi et lui souhaitent d’atteindre tous ses futurs objectifs.