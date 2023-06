Un nouveau cinéparc actif dès cet été à Saint-Honoré

La Ville de Beauceville vient d'octroyer un contrat de 1 454 407 $ à l'entrepreneur RJ Dutil et frères pour la réfection des infrastructures de la 17e et de la 21e avenue. Ce projet particulier sera financé à plus de 900 000 $ par un programme de soutien du gouvernement québécois. Hier soir, en séance régulière du conseil, les élus ont aussi ...