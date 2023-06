Les Fleurons du Québec rendent visite à Saint-Georges cet été

La Ville de Saint-Georges invite les propriétaires de résidences ainsi que les commerces, entreprises et institutions à rendre leurs propriétés des plus belles pour le passage des classificateurs de la Corporation des Fleurons du Québec qui visiteront le secteur les 22 et 23 juillet.

Tous les trois ans, les classificateurs visitent les villes membres de l’organisme afin de leur attribuer des fleurons. Saint-Georges arbore fièrement quatre fleurons actuellement. Toutefois, l’ensemble du territoire est à peu de choses près de décrocher cinq fleurons soit le plus haut standard de la Corporation des Fleurons du Québec.

Pour obtenir cinq fleurons, les classificateurs n’évaluent pas seulement les aménagements dans les parcs et les terrains de la Ville mais bien tous les secteurs. Les parcs industriels, les zones commerciales, les institutions, les quartiers résidentiels ont tous un rôle à jouer dans la note globale.

Si votre entreprise, votre institution ou si vous avez personnellement des travaux à réaliser sur votre propriété, le moment serait plus que propice pour les exécuter. Pour en apprendre davantage sur la Corporation, vous pouvez visiter le site web des Fleurons du Québec.

Précisions que la note de la Ville de Saint-Georges a toujours progressé au cours des dernières années grâce à la participation active de tous.