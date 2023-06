Saint-Lambert-de-Lauzon tiendra son 2e Marché d'à côté

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon vient d'annoncer le retour du Marché d'à côté pour une deuxième année, après le succès retentissant de l'été 2022 alors que près de 700 visiteurs avaient fréquenté l'événement tout au long de la fin de semaine.

Cette année, la population locale et des environs est conviée à rencontrer la trentaine de producteurs, agrotransformateurs, artisans, artistes et petits entrepreneurs locaux qui tiendront kiosque les 7 et 8 juillet sur le terrain du presbytère.

L'ambiance musicale sera assurée par Félix Bédard et Jean Roy le vendredi soir, ainsi que Jod Lamarche et Sabrina Hitch le samedi.

Le 7 juillet, le marché sera ouvert de 16 h à 21 h et le lendemain, de 9 h à 16 h. Pour la méthode de paiement des produits qui seront en vente, on privilégie l'argent comptant. Les visiteurs pourront se stationner à l'école du Bac, à l'église ou encore au centre municipal. Pour plus de renseignements, on peut visiter le site Internet de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon.