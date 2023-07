Combien coûtera l'éclairage du terrain de baseball?

Les spéculations vont bon train à la Ville de Beauceville à savoir combien coûteront au final les équipements d'éclairage du tout nouveau terrain de baseball aménagé dans la Cité sportive.

En tout cas, le point a été soulevé hier soir à la période des questions de la séance du conseil municipal par le citoyen Michel Mercier, qui a interpellé l'administration municipale pour connaître les raisons du retard de l'installation de cette infrastructure et la hausse des coûts. «Est-ce que c'est la Fondation des sports et loisirs qui bloque l'éclairage, est-ce que c'est la Ville qui bloque l'éclairage, avons-nous les sommes nécessaires pour payer les installations? Qu'est-ce qui arrive avec le terrain de baseball, la cabane de marqueur, les abris des joueurs et tout? Qui assume les coûts, est-ce qu'on les a et quand ça va être fait? », s'est enquis le résident.

C'est le directeur général de la Ville, Serge Vallée, qui a répondu à la question, indiquant que la firme d'ingénierie qui a le contrat en mains, WSP, avait préparé des plans et devis pour un système d'éclairage beaucoup «trop dispendieux» pour les besoins du terrain et pour le portefeuille de l'administration, soit 850 000 $ alors qu'au départ, on avait prévu un budget d'environ 400 000 $. À eux seul, les socles de béton pieutés pour soutenir les poteaux d'éclairage coûteraient 250 000 $, selon les réponses reçues aux appels d'offre.

En raison de ces coûts «astronomiques», le conseil municipal a demandé une révision des plans et devis, notamment du système d'ancrage des poteaux, pour le réduire possiblement de moitié et même plus, a expliqué à son tour le conseiller Keven Pomerleau. Malgré ce délai, il s'est dit confiant que le terrain serait éclairé en 2023.

Notons que la dossier d'éclairage doit être réglé avant que la Fondation des sports et loisirs de Beauceville, qui est maître d'oeuvre de la Cité sportive (en partenariat avec la municipalité) puisse entreprendre les travaux finaux d'aménagement du site, principalement le canalisation des eaux. Incluant les luminaires du terrain de baseball, la facture s'élèverait autour du million de dollars.

Chemin du parc industriel: nouvelle demande

La Ville de Beauceville acheminera une nouvelle demande de financement, dans le cadre du volet soutien du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL), pour des travaux au chemin du Parc industriel, qui agit comme desserte avec l'Autoroute 73.

C'est le conseiller Patrick Mathieu qui en a fait la proposition à la table du conseil, lundi soir, dans l'espoir que cette fois-ci sera la bonne puisqu'une demande antérieure de subvention pour le même projet avait été refusée par le ministère des Transports du Québec. Le projet consisterait principalement à asphalter ce tronçon de route.

Par ailleurs, les élus ont octroyé à la MRC Beauce-Sartigan un contrat de préparation des plans et devis et d'un appel d'offres pour la projet de réfection du rang de la Plée.

Aussi, c'est l'entreprise R.J. Dutil et Frères qui a obtenu le contrat d'aménagement d'infrastructures municipales pour le développement de la route Fraser, la 93e rue, la 97e rue et la 47e rue. Il se chiffre à 262 928 $.

De plus, le surfaçage dans les rues de la ville (comme combler les nids de poule et réparer les fissures dans l'asphalte) sera effectué par Pavage Sartigan au montant de 107 500 $.

Enfin, dans un tout autre ordre d'idées, Beauceville vient de signer une nouvelle convention avec ses pompiers, qui était échue depuis le 22 décembre 2022. Ainsi, les membres du Service de sécurité incendie se verront accorder une augmentation variant entre 12% et 17% pour la durée du contrat de 5 ans qui se terminera au 31 décembre 2027. La hausse est principalement accordée en rattrapage avec des corps de pompiers comparables dans d'autres municipalités, a expliqué la conseillère Nicole Jacques.