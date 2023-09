Saint-Georges: 27,5 M$ émis en août pour des permis de construction

La Ville de Saint-Georges a autorisé 136 permis de construction et de rénovation au cours du mois d’août pour une valeur de 27 448 987$.

Le projet majeur autorisé au cours du mois dernier est l’agrandissement ainsi que le remplacement de systèmes et des équipements de l’usine d’épuration. Le projet, qui permettra notamment l’ajout d’une surface de 1600 pieds carrés, est évalué à 24,1 M$.

Au cours des huit premiers mois de l’année 2023, Ville de Saint-Georges a donné son aval à 1161 permis de construction et rénovation pour une valeur de 102,1 M$, soit une hausse de 15,6 M$ si l’on compare à la même période l’an dernier. Avec quatre mois à faire à l’an 2023, il est d’ores et déjà assuré qu’il s’agira de la troisième plus importante année en termes d’investissements de l’histoire de la Ville.

Si l’on note des baisses principalement dans le secteur résidentiel et le secteur industriel, on note une hausse des investissements de 8 M$ dans le secteur commercial et de 27,6 M$ au niveau institutionnel.

Précisons que les permis autorisés jusqu’ici en 2023 permettront l’ajout de 124 unités de logement.