Les Jeux du Québec à Saint-Georges en 2027?

Lors du conseil de ville de ce lundi 25 septembre, la Ville de Saint-Georges a annoncé souhaiter monter un dossier pour accueillir les Jeux du Québec en 2027.

En effet, le maire, Claude Morin, a lancé un appel lors de la séance aux personnes intéressées pour créer une organisation.

« Si des gens sont intéressés et motivés pour organiser les Jeux du Québec en 2027, vous pouvez m'appeler », a lancé le maire de Saint-Georges.

Déjà candidat pour 2025, la Ville de Saint-Georges avait dû faire face à un manque d'infrastructures et de moyens financiers la conduisant à retirer sa candidature.

« Maintenant, on aura toutes les infrastructures pour 2027 et nous avons un montant plus important que lors de notre dernière candidature. Nous avons toutes les informations nécessaires, mais il faut s'inscrire avant le 7 novembre, » a-t-il ajouté.

Une aide financière pour la Société Historique Sartigan

Par ailleurs, les conseillés ont accordé une aide financière de 20 000 $ par an pendant trois ans, pour la Société Historique Saritgan.

Cela permettra aux bénévoles de continuer leur travail de conservation du patrimoine et de l'histoire de la Ville. 12 000 $ seront versés en 2023, s'ajoutant aux 8 000 $ déjà versés.

Le Conseil a également reconduit l'entente avec le club de hockey Beauce-Etchemin pour une période de trois ans.