Un nouveau quartier résidentiel à Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Quartier des Familles sera développé au cours des deux prochaines années, en plein cœur de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, comportant 54 terrains qui pourront accueillir plus de 100 nouvelles habitations.

C'est l’entreprise familiale Dumont Construction qui vient d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse.

Accessible via la rue des Érables, le nouveau quartier offrira une mixité résidentielle qui comprendra la construction d’unités de 4 à 6 logements, de résidences unifamiliales jumelées d'un et deux étages, quelques maisons de ville et des terrains pour la construction de résidences unifamiliales isolées.

Les promoteurs assurent qu'une première phase du projet de développement résidentiel sera livrée avant l'hiver.

À terme, l’ensemble du développement comptera plus de 440 habitations. Dès l’été 2024, ce sont 45 nouveaux terrains qui seront disponibles pour construction, dont un projet particulier offrant du logement à prix modique.

Notons que les nouvelles rues du quarter porteront des noms à la mémoire des bâtisseurs de Saint-Lambert-de-Lauzon.