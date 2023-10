Un nouveau parc familial par et pour les jeunes de Saint-Elzéar

La municipalité de Saint-Elzéar a inauguré son tout nouveau parc familial au terrain multifonctionnel visant à répondre aux besoins grandissants de sa population, en particulier de sa jeunesse, en matière d'espaces de loisirs et de détente.

Il s'agit d'un parc conçu par les jeunes de la municipalité pour eux, dans le but de favoriser un sentiment d'appartenance à leur collectivité et d'encourager la créativité.

L'équipe municipale a travaillé en collaboration avec l'école primaire locale et le camp de jour pour solliciter les idées et les contributions des jeunes résidents. Les élèves de l’école primaire ont eu l'opportunité de partager leurs suggestions sur les équipements, les activités et les aménagements qu'ils aimeraient voir au sein de ce parc par le biais d’un court sondage.

Ce projet d'un peu plus de 100 000$ a été financé grâce au programme "Au coeur de votre collectivité" de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches et par la MRC Nouvelle-Beauce.