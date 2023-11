Une étude de faisabilité pour un nouvel hôtel de ville à Beauceville

La Ville de Beauceville fera entreprendre une étude de faisabilité pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, qui pourrait aussi comprendre une nouvelle caserne des pompiers, une bibliothèque et un centre communautaire.

C'est du moins le mandat par résolution qui a été confié par les élus au directeur général, Serge Vallée, lors de la séance du conseil municipal de lundi soir.

« Ce qu'on fait ce soir, c'est de partir le processus, en regardant nos besoins et aller plus large [...] avec les besoins communautaires [...] On pourra ensuite analyser de façon froide les chiffres [...] Notre hôtel de ville a été conçu il n'y a quand même pas si longtemps. C'est quand même déjà le deuxième (dans l'histoire de la Ville) [...] Ce serait le fun que, si on a à en faire une (sic), que ce soit la dernière ou, minimalement, pour 100 ans », s'est exprimé le conseiller du district No 6, Vincent Roy, avant de proposer la résolution.

Au cours des dernières années, l'édifice du boulevard Renault a subi des dégâts matériels importants suite aux inondations sévères de 2017, 2019 et 2020. Dans une moindre mesure, la caserne des pompiers a aussi été affectée par les débâcles, alors que ces installations renferment des équipements qui valent plusieurs millions de dollars, a rappelé M. Roy.

Cette démarche ne fait pas table rase des annonces de décembre 2019, pour la revitalisation du centre-ville de Beauceville, dans le quadrilatère du boulevard Renault, de la 115e rue, de la 9e avenue et de la 125e rue, mais se veut une étape préparatoire qui permettra d'obtenir des donnés précises sur ce que la municipalité doit prévoir comme bâtiments d'avenir.

Par ailleurs, l'administration beaucevilloise est en attente de connaître les dates exactes des consultations publiques que doit mener l’organisme Vivre en Ville, qui a obtenu un mandat en ce sens. Celles-ci devaient se dérouler cet automne mais elles pourraient être repoussées en début d'année 2024.

La séance du conseil en bref

— Cette année encore, la Ville de Beauceville fera venir au printemps une pelle amphibie, mieux connu sous le nom de pelle grenouille, pour des travaux d'affaiblissement du couvert de glace dans la rivière Chaudière. Le contrat a été confié à Eco technologies, pour une somme qui avoisinera les 60 000 $, avec une provision de temps supplémentaire à un tarif horaire de 485 $. Aussi, pour une 4e année de suite, on installera une estacade au pied des Rapides-du-Diable (côté Nord de la rivière), afin de minimiser les risques d'inondations dues à des débâcles de glace.

— La municipalité paiera la somme de 19 600 $ pour la nouvelle enseigne d'identification de l’école Jésus-Marie de Beauceville. Cette disposition fait partie de l'entente de contribution signée dans le cadre du projet de construction de l’aréna de Beauceville. Cette acquisition complétée, toutes les contributions monétaires de la Ville en faveur de l’école Jésus-Marie seront complétées,

— Le conseil a donné son autorisation au Club Autosport la Licorne, de Clermont, pour l'organisation d'un rallye automobile qui se tiendra sur son territoire en 2024. Outre des tronçons de routes qui seront fermés en alternance pour la course, le club aura besoin d’utiliser l’île Ronde pour cet événement dont la date reste à confirmer.

— La Ville a confié le contrat d’audit du traitement des eaux usées et des postes de pompages municipaux à Stantec Experts-Conseils ltée, pour la somme de 34 995 $, selon le devis de services reçu.

— Les élus ont accepté, parmi les quatre soumissions déposées, celle du Groupe ABS pour le contrôle qualitatif des matériaux du projet d’éclairage de la cité sportive. Il s'agit d'un montant de 16 394 $.

— Beauceville vient de mandater la firme d'avocats Morency, de prendre toutes mesures utiles pour ce faire, notamment entreprendre des pourparlers et/ou prendre tout recours judiciaire nécessaire, pour récupérer les montants impayés de factures émises par la Ville à Construction Jean Pouliot inc. en début d'année 2022. Elles se chiffreraient à environ 70 000 $.