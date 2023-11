Le Café du maire vu par Yvon Thibodeau

Le Café du maire avait lieu ce dimanche 5 novembre à Saint-Georges. L'occasion pour les citoyens d'avoir des réponses directes à leurs questions.

Yvon Thibodeau revient, pour EnBeauce.com, sur ce moment d'échange avec les élus, qui a attiré seulement une quinzaine de personnes.

Je me suis rendu à la Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach en ce beau dimanche ensoleillé, afin d’assister à un autre Café du maire.

Étaient présents le maire Claude Morin, accompagné de tous les conseillers et conseillères représentant les huit districts de Saint-Georges, soit Manon Bougie, Esther Fortin, Serge Thomassin, Jean-Pierre Fortier, Jean Perron, Tom Redmond, Olivier Duval et Renaud Fortier.

Malheureusement, à peine 14 citoyens(nes) s’étaient déplacés pour recevoir des informations pertinentes, poser des questions et même faire des suggestions à nos élus(es), ce qui a fait dire à l’un d’entre eux que « Lorsque ça allait bien, les gens ne se présentent pas, mais que c’est lorsque ça va mal que les salles se remplissent ! ».

D’entrée de jeu, le maire Claude Morin a fait part que parmi les priorités qui seront privilégiées au cours des prochains mois et en 2024, celle de la mise à niveau de l’usine d’épuration, au coût d’une vingtaine de millions de dollars demeure en tête de liste.

Figurent également au palmarès des objectifs à atteindre, la rénovation de l’actuelle Cour municipale, la construction d’un Stade de soccer intérieur, sans oublier une nouvelle candidature en vue de l’obtention des Jeux du Québec à Saint-Georges.

La nouvelle voie de contournement de la Ville de Lac-Mégantic, et les forages qui s’en suivront sont une source importante de préoccupation, puisque Ville de Saint-Georges puise son eau potable dans la rivière Chaudière, dont la source se situe dans le Lac-Mégantic.

Le maire a rajouté que des citoyens s’informent régulièrement quant à savoir où en sont rendus les travaux concernant le prolongement de l’Autoroute 73 ?

« C’est au député Samuel Poulin de répondre à cette question », a affirmé Claude Morin. Le conseiller du district 7, Olivier Duval, a par la suite pris la parole pour nous parler, entre autres, de l’aménagement du territoire, des espaces verts, de la piste cyclable, de l’achat local et du transport collectif.

En réponse à une personne qui aurait aimé que les sculptures de la 10e édition de Beauce-Art soient installées à l’Arboretum Saint-Georges, plutôt qu’à la suite de celles de l’édition de l’année dernière, lesquelles prendront place le long de la piste cyclable, en direction sud. La même personne a suggéré que l’entreprise qui effectue le déneigement le long de l’avenue Chaudière, en direction des passerelles, élargisse le passage le long de la rivière, afin d’éviter que des piétons se fassent heurter par des autos. Il a aussi avisé nos élus(es) que les revêtements sur le chemin sont passablement dégradés.

Questionné concernant la construction d’un immeuble de 41 logements abordables dans la 120e rue, le maire a dit que le terrain, propriété de Constructions Rancourt, avait été vendu et que c’est un OSBL (Organisme sans but lucratif), qui procéderait à la construction. Concernant l’édifice vétuste situé au coin de la 120e rue et de la 2e avenue, près du restaurant Café Royal, et qui appartenait à une dame Poulin, il semblerait qu’une solution ait été trouvée au cours des dernières heures. Démolition ou restauration ? On en saura plus prochainement.

Un résident dont la maison est située dans un quartier où une garderie y fut aménagée s’est plaint du bruit que font les enfants, et que la tranquillité dont bénéficiait les gens du voisinage n’existe plus, ce à quoi la conseillère Manon Bougie a répondu en disant que ce n’est pas du ressort de la ville d’établir une garderie dans tel secteur, car cette dernière ne décide pas non plus du nombre d’enfants qui feront partie. Le même citoyen a informé les élus(es) que des gens installent leur abri-Tempo trop près de la voie publique, ce qui constitue une atteinte aux règlements municipaux.

Une dame a fait mention du danger que constituent les fermetures du Barrage Sartigan, alors qu’un simple panneau indicateur est présent pour avertir les automobilistes qui arrivent du secteur de Saint-Jean-de-la-Lande et qui ralentissent, croyant pouvoir emprunter le chemin du barrage. « Autrefois, un panneau clignotant était présent, ce qui était très utile, mais plus maintenant » a-t-elle fait remarquer.

Un citoyen a renchéri, en mentionnant que le même danger est omniprésent dans le secteur est, alors que des autos et des camions doivent ralentir à la dernière minute, étant donné que des autos clignotent pour s’engager sur le chemin du barrage. « Pourquoi ne pas mettre une lumière de traffic, ce qui serait plus sécuritaire ? » a t-il suggéré. Ce à quoi le maire a répondu que c’est au ministère des Transports qu’incombe d’installer le tout, et que le coût pour ce faire est de 450 000 $.

Aucune progression dans le dossier de la future salle de spectacle, mais les employés de la ville y travaillent beaucoup.

« Qu’advient-il de l'ancien poste de police, alors qu’on nous avait dits que des rénovations y seraient entreprises, afin que plusieurs organismes, notamment la Légion royale canadienne, le Cercle des Fermières, les Chevaliers de Colomb disposeraient d’un local pour entreposer les objets dont ils ont besoin ? » ai-je demandé au maire Claude Morin. Ce dernier m’a répondu que présentement, la Maison des Jeunes occupe un espace, car des rénovations sont en cours dans leur local de la 2e avenue. Mais que l’ancien Poste de police ne répond plus aux normes actuelles, et que l’idéal serait de procéder à sa démolition, et de repartir à neuf, ce qui serait moins onéreux que de rénover l’endroit. La Société Saint-Vincent-de-Paul (ouest) occupe aussi l’ancien local du Service de Sécurité Incendie.

Une intervenante a informé le maire et les conseillers(ères) que les règlements ne sont pas suivis par les propriétaires de chiens qui, lorsqu’ils empruntent les sentiers du parc Veilleux, enlèvent la laisse et la muselière de leur animal de compagnie et les laissent courir, mettant ainsi en danger la vie des jeunes enfants qui y circulent « J’ai moi-même déjà été mordue par un chien alors que j’y circulais. » a-t-elle mentionné.

J’ai dit à cette dame que la ville a dépensé plusieurs dizaines de milliers de dollars, pour aménager un Parc à chien non loin des Passerelles, ce à quoi la dame m’a dit qu’après avoir discuté avec des propriétaires de chiens, ces derniers lui avait dit qu’ils ne s’y rendaient pas, car la promiscuité des chiens font en sorte que si un animal est porteur de puces ou d’autres choses du genre, il ne souhaitent pas que leur chien reviennent à la maison avec des puces.

Le conseiller Jean-Pierre Fortier nous a dressé un portrait du programme de récupération des matières recyclables de VIRIDIS Environnement, de l’usine TRIOM située à St-Côme et de ses nombreux avantages. Il est désormais possible de détourner 40 % des déchets du site d’enfouissement de St-Côme, et de récupérer 70 % des matières organiques. Beaucoup mieux que d’avoir un troisième bac. Une rencontre est prévue prochainement avec le député de Beauce-Sud Samuel Poulin à cet effet.

Quelqu’un s’est informé quand débutera la distribution des billets d’infraction qui seront remis aux personnes qui ne respectent pas le temps limite de stationnement. Il semblerait que le tout a débuté récemment.

Il fut également question des problèmes d’itinérance, et de la nécessité d’apporter de l’aide physique et psychologique à ces personnes parmi les plus démunies de la Société. Et surtout, ne pas porter un jugement trop cruel les concernant. Car certains(es) d’entre eux et elles ont eu une enfance très difficile. Et la vie n’est pas toujours facile. Nous nous devons de les aider, sans les juger !

Avant la fin de la rencontre, qui a duré presque deux heures, j’ai fait part à l’auditoire que des travaux destinés à améliorer plusieurs édifices de la première avenue ouest, situés dans le Quartier Historique, sont en cours.

Cela aura comme agréable conséquence que la beauté des lieux redeviendra celle d’antan. Plusieurs autres sujets furent discutés, auxquels les autres conseillers(ères) ont apporté leurs réponses.

En conclusion, ce Café du maire fut fort intéressant, et nous a permis de recevoir des réponses franches et directes.

En collaboration avec Yvon Thibodeau