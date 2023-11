Québec accorde plus de 1,2 M$ à Lac-Drolet

Le gouvernement du Québec accorde une somme de 1 227 100 $ à la Municipalité de Lac-Drolet pour l'agrandissement et l'aménagement du bâtiment comprenant le garage municipal et la caserne de pompiers.

C'est le député de Mégantic, François Jacques, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM). Incluant la part de la Municipalité, le projet demandera des investissements totaux de 1 782 000$.

À terme, le bâtiment disposera d'une superficie de 978 mètres carrés. La caserne de pompiers sera ainsi réaménagée pour permettre notamment l'ajout d'une salle de décontamination, de stations de remplissage d'oxygène et de lavage de l'équipement, d'un grand vestiaire et d'un bureau fermé.

Pour sa part, le garage municipal sera agrandi pour gagner près de 200 mètres carrés, de manière à créer l'espace nécessaire pour l'aménagement d'un puits mécanique adapté et de deux baies d'entretien des véhicules incluant deux portes de garage. Divers travaux de mise aux normes du bâtiment seront aussi réalisés.

« Ces améliorations permettront de répondre plus efficacement à nos obligations municipales et de créer un lieu de travail sécuritaire pour notre personnel et nos pompières et pompiers », a signalé le maire, Michel Ouellet.