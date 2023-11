Projet éolien dans l'air pour la Nouvelle-Beauce

Une entreprise, active dans le développement de projets éoliens, a récemment débuté un travail de prospection sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce, vient d'aviser aujourd'hui l'administration municipale régionale, par voie de communiqué de presse.

« Je tiens à rassurer la population qu’aucune résolution n’a été adoptée pour le moment et que la MRC n’a pris aucune position pour ou contre le développement de projets éoliens sur son territoire. Cependant, il y aura une réflexion à faire collectivement si Hydro-Québec sollicite le milieu avec un appel d’offres. Dans un tel cas, la MRC devra signifier par le biais d’une résolution si elle souhaite aller de l’avant et présenter conjointement un dossier pour le développement d’un projet éolien », a expliqué le préfet, Gaétan Vachon, dans ce même communiqué, sans toutefois révéler le nom de l'entreprise.

Bien que certains résidents seront approchés par l’actuel promoteur, la MRC tient à réitérer qu’il s’agit uniquement d’une étape de prospection initiée par cette entreprise pour évaluer le potentiel éolien sur le territoire, ainsi que l’intérêt de certains propriétaires envers une telle initiative.

De plus, les entreprises doivent communiquer et expliquer leur visée à l’ensemble des citoyens, pas seulement à ceux qui sont concernés, de faire remarquer l'élu, La phase de construction de ces structures s’étale sur un minimum de trois ans et doit absolument être déclenchée par un processus d’appel d’offres en bonne et due forme par Hydro-Québec, a-t-il poursuivi.

Signalons que le développement d'installations éoliennes sur le territoire du Québec découle d’une orientation gouvernementale qui vise à faire une transition énergétique et travailler à la décarbonation. D'ici 2040, 12 000 méga watts d’énergie éolienne devront être produits. « Dans une réalité où les municipalités ont de plus de plus de responsabilités et des moyens limités, ces projets sont une opportunité de diversifier les sources de revenus et d’investir dans des projets de développement durable, comme des parcs ou des projets de transport en commun et de redonner aux citoyens », a conclu M. Vachon.