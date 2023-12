Beauceville pourrait reconsidérer son utilisation du CITAM

Les élus du conseil municipal de Beauceville se questionnent sur la pertinence de poursuivre l'utilisation du centre d’impartition et de traitement des appels municipaux, mieux connu sous l'acronyme de CITAM.

« Je vais le dire carrément: est-ce qu'on embauche quelqu'un (réceptionniste) et on laisse tomber le CITAM? On veut explorer ça, les différentes avenues [possibles]. On veut le meilleur pour les citoyens », a déclaré le maire François Veilleux, lors de la période des questions de la séance du conseil municipal, tenue hier soir.

Les propos sont venus après que le conseil ait quand même accepté de renouveler le contrat de services, qui vient à échéance le 31 décembre, à tout le moins pour la prochaine année.

Ainsi, l'offre de réception téléphonique demandera des déboursés de 52 648 $ (plus taxes). Ensuite, la municipalité devra verser une mensualité de presque 260 $ pour le service de gestion des requêtes et plaintes. En ce qui concerne les alertes de masse (divers types de communications, sur la sécurité publique, les travaux publics, la prévention, des activités dans la municipalité, etc.), le forfait annuel s'élève à 1 300 $, auquel s'ajoute des frais d'utilisation à chaque fois qu'une alerte est acheminée à la population. Enfin, un frais est établi par tête d'habitant de Beauceville.

Au total, le CITAM coûte annuellement plus de 60 000 $, montant qui est payé à même le budget de fonctionnement de la municipalité.

Maison Félix-Georges Fortier

La Ville de Beauceville déposera une demande au Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) du gouvernement du Québec, au nom de la Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville, concernant le projet d'immunisation de la maison Félix-Georges Fortier.

Une résolution en ce sens a été adoptée hier soir par les élus municipaux.

Rappelons que cette résidence victorienne, classée immeuble patrimonial, est au centre du la réalisation du projet récréotouristique dans le secteur Ouest de la municipalité, estimé à près de 4 M$.

Les travaux viseront la fondation de la maison, afin de l'imperméabiliser contre les débâcles. Le coût de l'opération est présentement sous évaluation et la Corporation devrait recevoir des estimés au cours des prochaines semaines, a indiqué le chargé de projet, Luc Fournier, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

En bref

— Les employés municipaux administratifs et les cadres de la Ville recevront une augmentation salariale de 3,8%. Les nouvelles échelles entreront en vigueur le 1er janvier prochain.

— Beauceville acheminera une nouvelle demande à la MRC Beauce-Centre afin de modifier le schéma d'aménagement et de développement, pour permettre le projet de construction d'une halte autoroutière, en bordure de l'Autoroute 73 et de la route du Golf.

— Toutes les résidences, commerces et entreprises beaucevillois recevront par la poste, dans les prochains jours, le calendrier municipal 2024, qui a été dévoilé par le maire François Veilleux.

— Puisqu'il est question de calendrier, prenez note que la séance du conseil municipal de lundi prochain, 11 décembre, débutera plus tôt qu'à l'habitude, soit à 19 h, alors que la Ville présentera et adoptera son budget 2024.