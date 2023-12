Le compte de taxes augmentera de 3,44% à Saint-Georges

En séance extraordinaire hier soir, la Ville de Saint-Georges a présenté son budget 2024 ainsi que son Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2024-2025-2026.

Dans le budget 2024, on constate que les comptes de taxes augmentent, mais demeurent en deça de l'inflation.

De ce fait, l’augmentation du compte de taxes moyen sera de 3,44%, tandis que l’inflation est à 4,8%, selon les données du Québec.

Ainsi, le compte de taxes d’une résidence moyenne évaluée à 210 295 $ située à Saint-Georges (est et ouest) augmentera de 3,44 % par année; celle située dans les secteurs Paroisse, Aubert-Gallion et Saint-Jean-de-la-Lande (non desservie) de 1,77 % par année. Quant à celles qui sont desservies à Saint-Jean-de-la-Lande, le montant diminuera de 2,37%.

« Ce 11e budget sur lequel j’ai eu à travailler fut de loin l’un des plus laborieux. Juste à mentionner que nous devions inclure au budget des nouveaux services offerts aux citoyens en 2024 », a souligné le maire Claude Morin. En effet, l’élu fait référence aux frais associés au nouveau complexe aquatique ainsi qu’à la garde permanente prévue à la caserne des pompiers, laquelle se veut une obligation découlant du schéma de couverture de risques incendie. « Il fallait également inclure les rénovations majeures de notre usine d’épuration (24 M$) et de la cour municipale (3 M$). Tout un défi et un défi réussi ! »

En 2024, le budget d'opération sera de l'ordre de 62,20 M$.

Plan triennal d’immobilisations

Dans le cas du PTI, la mairie a utilisé plus de 11,18 M$ provenant de ses divers fonds (Surplus nouvelle ville et Grands projets, Environnement, Voies publiques, Aqueduc et égout). Une ville, contrairement aux autres paliers de gouvernement, n’a pas le droit de terminer son année financière en déficit. « Comme administrateurs, nous devons appliquer en tout temps une rigueur financière importante, ce qui nous permet de réinjecter une bonne partie de nos surplus annuels afin de respecter la capacité de payer de tous nos contribuables et de limiter les emprunts à venir », a précisé le maire.

Selon ce qui est prévu, les immobilisations seront de 43,6 millions de dollars pour 2024, ce qui comprend essentiellement les travaux pour l’usine d’épuration. En 2025, les investissements prévus sont évalués à 29,3 millions de dollars. Cependant, en 2026, si la Ville se dote de son nouveau stade de soccer, les investissements devraient être d’environ 58 millions de dollars. On y compte également des travaux pour le centre de ski.

« Une ville sans projet, est une ville qui se meurt », a insisté le maire Claude Morin.

En détails

Le budget s’élève à 62 178 220 $, ce qui représente une augmentation de 4 600 917 $ (8 %) par rapport à 2023.

Le PTI 2024-2025-2026 prévoit des investissements de 130 851 919 $ dont 43 602 801 $ en 2024.

Les principaux projets pour 2024 sont :

- Prolongements de promoteurs :

- Promoteurs - 3 621 000 $

- Ville - 4 163 000 $

- Usine d’épuration : 18 299 000 $

- Hôtel de ville – cour municipale : 4 615 000 $

- Amélioration du réseau routier : 4 263 000 $

- Réfection réseaux d’aqueduc et d’égout : 4 027 000 $

- Amélioration des parcs, équipements culturels et sportifs : 2 976 000 $

- Véhicules et équipements : 1 639 000 $