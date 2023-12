Le comptes de taxes augmentera de 3,88 % à Saint-Joseph-de-Beauce

Le conseil de ville de Saint-Joseph-de-Beauce a validé, ce lundi 18 décembre, son budget 2024, et a confirmé l'augmentation du compte de taxes de 3,88 % en moyenne.

En effet, pour une maison évaluée à 223 767 $, le nouveau compte de taxes 2024, augmentera désormais de 110,11 $ pour le secteur desservi (3,88 %) et de 95,88 $ (4,23 %) dans le secteur non desservis.

« L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du contrôle du niveau de taxation. Il faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population, la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. Nous avons comme objectif de maintenir la qualité de vie des citoyens et de s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme », a détaillé Serge Vachon, maire de la Ville.

Plusieurs travaux à venir

Le conseil a également indiqué les points importants de ce nouveau budget. Des travaux de réfection seront réalisés sur une partie de l’avenue du Palais, sur la rue du Parc, entre la route 173 Sud et l’avenue du Palais ainsi que sur l’avenue Lavoisier, entre les rues du Parc et Fleury.

Des travaux de pavage de rues sont également planifiés sur l’avenue Guy-Poulin, l’avenue J.-A.-Doyon, l’avenue Saint-Louis et le rang L’Assomption Nord, entre la route 276 et la courbe en « S », et ce, conditionnellement à l’obtention d’une subvention du gouvernement. Des travaux de réfection de la rue des Chutes-Calway sont également prévus et une aide financière de 596 205 $ a été confirmée du gouvernement provincial.

Nouvelles infrastructures

L'aménagement du nouveau plateau sportif multisports qui a débuté en 2023, sera continué lors de la nouvelle année, et les habitants pourront s'en servir dès cet hiver. La patinoire de dek hockey sera quant à elle disponible au printemps 2024. L’ajout de deux terrains de pickleball est prévu si une aide financière gouvernementale est obtenue.