Saint-Victor gèle une nouvelle fois la taxe foncière générale

La Municipalité de Saint-Victor a annoncé, ce mercredi 20 décembre, le gèle de la taxe foncière générale sur son territoire, lors de la présentation de son budget 2024.

C'est la huitième année consécutive que la Ville de Saint-Victor arrive à mettre en place cette mesure.

En effet, le gel de la taxe foncière générale a été rendu une nouvelle fois possible grâce au contrôle des dépenses pour l'année 2023. Parallèlement à cela, un taux de 3 cents est introduit pour la création d'un fonds de roulement. Ce dernier permettra à terme, de réaliser encore plus de projets et éviter le recours à l'endettement.

« Malgré l’inflation qui frappe partout, on a été capable de geler la taxe foncière. Les hausses sont uniquement liées aux services et au nouveau fonds de roulement. Depuis notre arrivée au conseil, on paie beaucoup d’acquisitions au comptant, et cette initiative nous permettra de renforcer notre vision », a expliqué Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor.

« On s’est toujours attaqué à la dette, même si au quotidien ça peut ne pas sembler important - pourtant de nos jours, avec les taux d’intérêt élevés, tous en réalisent la pertinence. On a fait nos devoirs au bon moment pour pouvoir mieux passer à travers des périodes difficiles comme en ce moment ».

Par ailleurs, la taxe de matières résiduelles passera de 190 $ à 205 $, l’assainissement et égout de 160 $ à 190 $, le service d’aqueduc de 315 $ à 325 $ et le bac brun dans le périmètre urbain de 152,33 $ à 179,23 $ pour sa première année complète.

La taxe de fosse septique en vigueur dans toute la MRC est en baisse de 17,17 $, passant de 186,64 $ à 169,47 $.

Ainsi, pour une résidence de taille moyenne en secteur desservi, l’impact de ces frais sera de

167,94 $, alors qu’il élèvera à 55,03 $ pour une même résidence en secteur non desservi.

Projets 2024

Le projet le plus important pour l'année à venir est la réfection des rues Des Écoliers, Fecteau et une portion de Veilleux. Ce dernier a été évalué à plus de 5 M$.