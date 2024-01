Permis de construction en 2023: une année record pour Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a autorisé 1511 permis de construction et rénovation au cours de l’année 2023 pour la somme record de 140 640 982 $, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

Ce résultat vient ainsi éclipser la précédente marque de 124,3 M$, établie en 2021.

La principale augmentation a été enregistrée dans le secteur institutionnel avec une hausse des investissements de l’ordre de 28,7 M$. Le projet de réfection de l’usine d’épuration, évalué à 24,1 M$, l’explique principalement.

On note aussi un bond des investissements de 10,6 M$ dans la catégorie commerciale et de 8,6 M$ dans le domaine des résidences multifamiliales. Par contre, on note des baisses dans le secteur industriel (10,5 M$), les jumelés (5,6 M$) et dans les unités unifamiliales (3,8 M$).

Au chapitre de l'habitation, les travaux réalisés en 2023 ont permis l’ajout de 232 unités de logement, soit quatre de plus qu’en 2022 et six de plus qu’en 2021.

Outre les travaux de l’usine de filtration, les plus importants projets autorisés ont été les rénovations intérieures du Cégep Beauce-Appalaches (4,8 M$), la construction d’un bâtiment commercial de l’entreprise Qualité Extérieure (4,8 M$), la phase 1 des travaux d’agrandissement de l’usine Manac (4,6 M$) et le réaménagement intérieur du IGA Extra, du bouelvard Lacroix (3,5 M$).

Notons que la Ville a terminé l'année avec 31 permis de construction accordés en décembre, pour une valeur de 2 M$. Le projet le plus important autorisé au cours du mois a été celui du CISSS de Chaudière-Appalaches, afin de procéder au remplacement du système de production d’air médical à l’Hôpital de Saint-Georges, pour une valeur de 865 791 $.