Gaétan Vachon: un maire jovial qui donne l'heure juste

Chaque fois que je rencontre Gaétan Vachon, l'homme est toujours d'humeur agréable. Il ne feint pas l'intérêt lorsqu'on l'approche, demeure affable et jovial et signale courtoisement s'il n'est pas disponible pour un échange signifiant. Bref, il est comme le cuir: véritable.

Pourtant, le maire de Sainte-Marie-de-Beauce n'a jamais eu l'ambition de prendre la tête de sa ville natale.

Il avait plutôt espoir de faire carrière au hockey. En 1976, à l’âge de 16 ans, il tente sa chance au camp d’entrainement de la Ligue Junior majeure du Québec. Il est alors repêché par les Dynamos de Shawinigan.

Durant cette période de hockey, il complète sa formation en électronique. Plus tard, il obtient son diplôme en administration de l'UQAR.

En 1980, il débute sa carrière pour Québec Téléphone, qui deviendra par la suite Telus, compagnie pour laquelle il travaillera pendant 35 ans, soit jusqu’en 2015.

Ce sont des citoyens de sa clientèle qui lui suggèrent de faire le saut sur la scène municipale, notamment en raison de ses talents de franc communicateur. Il décline poliment. Mais les appels suivants finiront par le convaincre.

Maire de la Ville de Sainte-Marie depuis 2013, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce depuis 2017, il a aussi été président de la TREMCA (Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches) et président de Destination Beauce.

L’année 2019 s’est avérée un défi de taille, marquée par une inondation majeure et la pandémie mondiale de 2020 qui a secoué la planète.

Les nouvelles directives gouvernementales, suite à la débâcle de 2019 et les suivantes, entraîneront la démolition de plus de 400 bâtiments, principalement des maisons, qui font de Sainte-Marie l'endroit le plus affecté en Beauce par les débordements de la Chaudière.

Malgré ces malheurs et ces difficultés qui ont affligé bien des Mariveraines et des Mariverains, le maire Vachon est demeuré un repère pour sa population, avec une approche empathique mais aussi pragmatique. Pas de faux-fuyants ou de promesses que tout allait «revenir comme avant». Il donne l'heure juste.

Ces dernières années, il s'est investi dans la revitalisation de sa ville. L'année 2024 verra, soit la construction ou la préparation des plans pour trois infrastructures municipales majeures: la caserne des pompiers, l'hôtel de ville et la bibliothèque municipale.

Et sollicitera-t-il un nouveau mandat pour les élections d'octobre 2025?

