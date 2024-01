Une nouvelle politique de communication adoptée à Adstock

La Municipalité d’Adstock a adopté une toute nouvelle politique de communication lors d'une séance du conseil municipal qui s'est tenue en fin d'année 2023.

Cette politique constitue un cadre de référence en matière de communication et s’applique au personnel de la Municipalité et aux membres du Conseil municipal ainsi qu’aux citoyens, aux organismes et aux entreprises dans leur relation avec la Municipalité.

« Il faut reconnaître que l’avènement des nouveaux médias transforme considérablement les règles du jeu. C’est pourquoi il nous apparaît important de définir des objectifs et des principes, de préciser les rôles et responsabilités de chacun ainsi que de déterminer des moyens et des outils de communications. Cette politique démontre ainsi l’engagement du Conseil municipal à transmettre une information juste et accessible à sa population dans un climat respectueux », a mentionné Pascal Binet, maire d’Adstock.

Ainsi, cinq orientations stratégiques soutiennent son application :

- Produire une information factuelle de qualité sur ses services, activités, programmes, projets, règlements et décisions;

- Assurer une compréhension commune des enjeux organisationnels;

- Véhiculer les principes de l’approche client auprès du personnel et l’importance de ceux-ci;

- Encourager la participation citoyenne à la vie municipale;

Promouvoir une image positive de la Municipalité d’Adstock.