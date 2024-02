Lac-Etchemin devient le 47e village-relais du Québec

La municipalité de Lac-Etchemin est devenue aujourd'hui le 47e village-relais du Québec.

Cette reconnaissance, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, a été confirmée, lors d’un événement de presse en présence de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, et du maire de Lac Etchemin, Camil Turmel.

Cette désignation porte ainsi à deux le nombre de villages-relais dans la région de Chaudière Appalaches. Concept unique en Amérique du Nord, les villages-relais permettent aux usagers de la route de bénéficier d’options supplémentaires pour effectuer des arrêts, ce qui contribue à réduire la fatigue au volant et à diminuer les risques d’accident.

Lac-Etchemin a été retenue en raison de la panoplie d’activités qui y sont offertes : camping, activités nautiques (base nautique avec débarcadère pour les embarcations), maison de la culture, golf, sentiers de marche éco-éducatifs, ski alpin et de fond, sentiers de raquettes, motoneige, glissades ou simplement la découverte de panoramas saisissants au détour de petites routes rurales.

« Notre équipe a mis tous les efforts nécessaires afin de présenter une candidature de qualité et qui représente fidèlement tous les services et attraits de notre milieu. Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance », a souligné le Camil Turmel.

Le réseau des villages-relais vise à accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d’autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d’arrêt sécuritaires et accessibles en tout temps. Ce statut confère aussi que l'endroit possède des lieux offrant une qualité d’accueil ainsi qu’une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels.