Les funérailles du maire Longchamps auront lieu samedi

Les salariés du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges ont érigé un piquet de grève devant le Centre sportif Lacroix-Dutil afin de montrer leur mécontentement. Ces derniers seront présents jusqu'à la fin de la journée et la grève se terminera ce dimanche 4 février. Sur place, ils sont un peu plus d'une vingtaine à ...