Fonds culturel en Nouvelle-Beauce: 15 000 $ disponibles

Dans le cadre de sa première entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, la MRC de La Nouvelle-Beauce rendra disponible une enveloppe de 15 000 $ pour l'année 2024.

L'appel de projets du Fonds culturel, qui sera bientôt lancé, vise à soutenir financièrement les projets à vocation culturelle, artistique et patrimoniale, soutenus par une municipalité ou un organisme à but non lucratif.

Tous les détails entourant le dépôt de projets seront communiqués sous peu sur la page Facebook et sur le site web de la MRC.

Plan climat

La MRC de La Nouvelle-Beauce amorcera sous peu l'élaboration de son plan d'action sur le climat. Celui-ci permettra d'agir au niveau local pour lutter de façon durable contre les changements climatiques.

À cet effet, la MRC recevra du gouvernement du Québec un soutien financier de 1 189 134 $ pour bâtir ce plan et le mettre en oeuvre.

De nombreuses étapes devront être réalisées pour y arriver, notamment:

— Mesurer les risques des aléas climatiques sur le territoire (vagues de chaleur, précipitations abondantes, inondations, redoux, etc.) et prioriser des mesures d'adaptation pour les limiter;

— Faire l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) en Nouvelle-Beauce, fixer notre cible de réduction de ces émissions et identifier des mesures de réduction.