Près de 12 M$ en permis de construction et rénovation accordés à Saint-Georges

C'est demain soir, au Club de golf de l'endroit, que la Ville de Beauceville tiendra son troisième et dernier café-causerie, dans le cadre des consultations publiques sur le grand thème Réalisons Beauceville autrement. On y traitera du développement du coeur de la ville, en dehors des zones inondables, et de la densification en noyau ...