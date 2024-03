Décès de l'ancien maire Michel Cliche

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient de perdre, samedi, celui qui a assuré les destinées de la municipalité comme maire, de 2005 à 2017, avec le décès de Michel Cliche.

Il s’est investi au niveau municipal pendant 27 ans, puisqu'il été conseiller de 1990 à 2005, avant de devenir premier magistrat.

Parmi les projets qui ont cheminé pendant sa carrière politique municipale, qui a suivi sa profession d’enseignant à l’école secondaire Veilleux, signalons le regroupement de la Ville et de la paroisse, la préservation du patrimoine, le développement résidentiel du Vallon, la mise aux normes de l’eau potable, la caserne et le dossier de l’aréna, pour n’en nommer que quelques-uns.

L'administration joseloise indique aussi que la construction de la halte Desjardins et des jeux d’eau était également un projet qui lui tenait à cœur, puisqu’il permettait d’offrir un espace rassembleur pour toutes les familles, sans oublier l’aménagement de la piste cyclable en secteur urbain.

«Au nom du conseil municipal, du personnel de la Ville, des Joseloises et Joselois, nous offrons à toute sa famille nos plus sincères condoléances et saluons tout le dévouement qu'il avait pour sa communauté. Quiconque aura côtoyé M. Cliche pendant sa carrière pourra confirmer qu’il était un homme attentif aux besoins de ses citoyens et pour qui les valeurs familiales n’avaient pas de prix », a déclaré le maire actuel de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, par voie de communiqué de presse.

En guise de reconnaissance envers Michel Cliche, le drapeau de la Ville sera mis en berne jusqu'au jour de ses funérailles, dont les détails devraient être communiqués dans les prochains jours.