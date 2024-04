Beauceville confirme son intention d'acheter l'édifice de Duvaltex

Comme annoncé en primeur par EnBeauce.com, la Ville de Beauceville a confirmé, hier soir en séance de conseil municipal, son intention d'acquérir l’édifice du 662, 9e avenue, ainsi que le terrain, appartenant à l’entreprise Duvaltex, pour en faire un centre de services publics et communautaires.

L'édifice de 55 000 pieds carrés, construit è la fin des années 50 pour les besoins de l'imprimerie Moore, servira à relocaliser et centraliser principalement les services administratifs de l'hôtel de ville ainsi que la caserne d’incendie. L'acquisition de la bâtisse demanderait des déboursés de l'ordre de 3,5 M$.

Hier soir, le conseil de ville a mandaté par résolution le directeur général, Serge Vallée, pour la signature d’une promesse d’achat, une étape officielle qui engage les deux parties dans des échanges et procédures administratives et légales dans l’objectif de procéder au transfert de l’édifice. De même, au cours des derniers mois, l’administration municipale a mandaté des professionnels pour faire l’analyse de cet édifice qui se révèle être en très bon état.

«Les analyses effectuées se sont avérées positives quant au projet de requalification de l’édifice pour répondre aux besoins mentionnés par l’administration municipale, l’édifice a été bien entretenu et les sommes requises pour construire uniquement un nouvel hôtel de ville et une nouvelle caserne s’avéreraient beaucoup plus dispendieuses que les sommes actuellement envisagées pour en faire l’achat et le réaménagement, donc, pour la Ville, déposer une promesse d’offre d’achat est une décision très censée et le projet serait très profitable pour le milieu si le tout se concrétisait », a mentionné le directeur général, Serge Vallée, dans un communiqué émis hier soir.

Tous les élus à la table, incluant le maire François Veilleux, ont salué la démarche avec beaucoup d'enthousiasme, qualifiant cette dernière «d'innovante» qui va permettre de «livrer la marchandise» de revitalisation alors que le «conjoncture» ne pouvait pas tomber mieux dans le projet de «réaliser Beauceville autrement», à la suite des consultations publiques tenues depuis le début de l'année.

Par ailleurs, le maire Veilleux a indiqué que les terrains acquis sur la 9e avenue pour y installer, entre autres un futur hôtel de ville, seront maintenant disponibles pour des commerces et des édifices à logement. Il a confirmé qu'il avait déjà des pourparlers avec des promoteurs à cet effet. Quant à l'actuel hôtel de ville, François Veilleux a signalé qu'il était trop tôt pour savoir comment son administration allait en disposer.