Sécurisation de la Route 108 à Beauceville: le MTQ étudiera la question

Reconnaissant, après analyse, qu'il y a un potentiel d'amélioration de la sécurité routière de deux segments de la route 108, à la hauteur des croisements avec les rangs Saint-Alexandre Nord et Sud à Beauceville, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) se dit prêt à entreprendre une étude des solutions pour corriger la situation.

C'est du moins le sens d'une lettre envoyée le 18 mars à la Ville de Beauceville, par le directeur général par intérim du ministère pour la région administrative de Chaudière-Appalaches, Patrick Houle.

La missive a été lue mardi soir par le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée, lors de la séance régulière du conseil municipal.

Elle fait suite à une demande de considération, envoyée en juillet 2023 par l'administration beaucevilloise, d'améliorer cette section du réseau routier. La requête avait été motivée par un accident, survenue le 30 juin 2023, qui avait tué sur le coup deux motocyclistes de Saint-Évariste-de-Forsyth et de Saint-Honoré-de-Shenley, après avoir été fauchés par un camion dans ce secteur.

M. Houle indique que la prochaine étape de son ministère sera la création d'un projet en vue de la réalisation d'une étude des solutions. Deux d'entre elles sont proposées pour l'instant:

— Améliorer le profil en travers actuel de la route dans les courbes horizontales serrées afin de minimiser, dans les segments à l'étude, le risque d'empiétement par les usagers de la voie opposée;

— Réaménager les carrefours à angle droit avec la route 108 et évaluer la possibilité de les éloigner des courbes;

« Comme mentionné lors de la rencontre [...] l'année de réalisation demeure tributaire des crédits alloués et de la priorisation de ce projet parmi l'ensemble des besoins en Chaudière- Appalaches », a conclu le directeur régional du ministère.

La séance en bref

— Le projet de réfection de la 40e Avenue et de la 84e Rue a été octroyé à l'entrepreneur R.J. Dutil et Frères Inc., de Saint-Georges, au montant 3 699 673 $. C'est 1,5 M$ de plus que les prévisions de coûts estimés au départ par l'administration beaucevilloise pour ce projet. Notons que la municipalité bénéficiera d'une subvention de 75% des coûts en vertu du programme PRIMEAU. Trois autres soumissionnaires avaient proposés leurs services, soit Les Constructions de l’Amiante Inc. (5 795 647 $), Excavation Bolduc Inc. (4 718 783 $) et Giroux et Lessard Ltée (4 794 867 $). Les élus ont aussi octroyé le contrat de surveillance de ce chantier à la firme Stantec, pour la somme de 77 575 $, qui a été la seule à déposer une soumission.

— La Ville accorde le contrat d’entretien de certains espaces publics à Service entretien paysager A.R., pour la somme de 28 155 $, basé sur l’offre de services présentée le 30 novembre 2023.

— Beauceville accepte la prolongation du bail en faveur du CPE au Jardin de Dominique, jusqu’au 31 décembre 2024. Le service de garde est installé dans la section restante de l'ancien aréna, sis au Plateau sportif.