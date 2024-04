Saint-Georges: 12,6 M$ en permis de construction émis en mars  

La Ville de Saint-Georges a émis quelque 98 permis de construction et de rénovation au cours du mois de mars, pour une valeur totale de 12 625 118 $.

Le plus important chantier autorisé consiste en des travaux d’amélioration de la ventilation et de la climatisation à l’école Les Petits-Castors, située au 11600, du boulevard Lacroix. Ce projet est évalué à 2,9 M$.

Parmi les permis livrés, on signale l’ajout de 37 unités de logement.

Ainsi, pour le premier trimestre de 2024, le Service d’urbanisme a donné son approbation à 198 permis pour une valeur de 29,6 M$, soit 7 M$ de plus que l’an dernier à pareille date.

L'administration municipale explique que cette hausse est engendrée par l’augmentation des investissements de 8 M$ dans le secteur industriel, 3,2 M$ au niveau institutionnel et 2,4 M$ dans la construction de bâtiments multifamiliaux. On note toutefois une baisse des investissements de 3,9 M$ dans le domaine commercial et 3,1 M$ dans le secteur des maisons unifamiliales.