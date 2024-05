Ajout d’une équipe de pompiers permanents à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a procédé jeudi à la signature d’une convention collective encadrant ses six nouveaux pompiers permanents ainsi que ceux à temps partiel.

Cette nouvelle entente, gagnante pour les deux parties et les citoyens, reflète l’engagement de la Ville envers ses pompiers.

Ces six pompiers seront répartis sur deux équipes de travail, offrant ainsi une couverture de jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Un pompier à temps partiel et un officier viendront également compléter les rangs de ces deux équipes. Pour assurer une couverture optimale, le Service mettra également en place des gardes internes de nuit les fins de semaine et lors de conditions météo difficiles.

« Cette nouvelle convention collective témoigne de notre volonté de maintenir un environnement de travail harmonieux et respectueux pour nos pompiers, tout en assurant une réponse rapide et efficace en cas d'urgence. Nous sommes convaincus que cette entente renforcera notre équipe et nous permettra de continuer à offrir un service de qualité aux citoyens de Ville de Saint-Georges », de souligner le directeur du Service de sécurité incendie Frédéric Morin.

Les faits saillants de cette nouvelle convention collective incluent l'ajout d'une prime à l'heure pour les pompiers en garde externe, reconnaissant ainsi l'importance de leur disponibilité et de leur dévouement. De plus, la période de garde a été réduite de 10 à 7 jours, permettant ainsi aux pompiers de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle.

La nouvelle convention collective, d'une durée de 7 ans, couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028. Elle prévoit des augmentations salariales annuelles variant entre 2,25% et 3%.

« L’ajout d’une équipe de pompiers permanents témoigne de l’engagement continu de Ville de Saint-Georges envers la sécurité et le bien-être de ses concitoyens. Nous sommes fiers de renforcer notre capacité à répondre aux situations d'urgence et à assurer la protection de notre communauté », d'ajouter le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin.