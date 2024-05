Un excédent de 1,25 M$ pour l'exercice financier 2023

La Ville de Beauceville a terminé l'année financière 2023 avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 253 233 $.

C'est ce qui ressort du sommaire du rapport financier, présenté par la firme Blanchette Vachon aux élus de la municipalité, lors de la séance régulière du conseil tenue hier soir.

Cet excédent sera affecté au fonctionnement des services. L'an dernier, ce financement s'élevait à près de 2,7 M$.

Le document indique aussi que les revenus ont atteint 16 789 897 $ pour des charges (dépenses) de 14 359 029 $.

Le sommaire signale que l'endettement total net à long terme de la Ville de Beauceville se chiffrait, au 31 décembre dernier, à 20 307 309 $, dont un million à verser à la MRC Beauce-Centre dans le dossier de la piste cyclable.

Enfin, Beauceville compte actuellement des immobilisations (bâtiments et terrains) d'une valeur amortie de près de 65 M$.

Droit de préemption

Beauceville s'est prévalu des dispositions de la Loi sur les cités et villes pour adopter hier soir une série de résolutions établissant ses droits de préemption sur plusieurs lots de la municipalité dont elle n'est pas propriétaire.

Signalons qu'un droit de préemption est un droit légal ou contractuel permettant à son titulaire (dans ce cas-ci la Ville) d'acquérir une chose en priorité lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de la vendre. En d'autres termes, il s'agit d'un droit d'offre de premier acheteur.

Le maire, François Veilleux, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans la démarche de revitalisation et de réaménagement de la municipalité pour assurer un développement qui soit cohérent, avec les plans de relance, les projets en préparation et les acquisitions éventuelles, comme ce sera le cas prochainement avec l'achat de l'usine de Duvaltex pour en faire l'hôtel de ville et la caserne de sécurité incendie (pompiers).

Ainsi, Beauceville fait valoir son droit pour deux lots de la rue Fraser, appartenant à l'entreprise Novatech, voisins de l'édifice du Comité d'aide de Beauceville; pour cinq terrains de la 9e avenue, entre la 125e rue et la 115e rue, où devait se construire le futur hôtel de ville; pour trois lots devenus vacants suite à l'incendie des installations de Bois Ouvré/Séchoirs de Beauce sur la 134e rue (rive Ouest); enfin, deux terrains du rang Saint-Charles, voisins du parc industriel.

L'avis d'assujettissement à l'égard de ces lots, qui est inscrit au registre foncier du Québec, est valable pour une période de 10 ans.