MRC de La Nouvelle-Beauce: nouvelle directrice générale adjointe

L'actuelle directrice des finances de la MRC de La Nouvelle-Beauce depuis 2016, Marie-Pier Gignac, vient d'être nommée directrice générale adjointe de l'organisation.

C'est le préfet, Gaétan Vachon, qui en a fait l'annonce dans le dernier bulletin de l'administration municipale.

Conservant ses responsabilités en finances, Mme Gignac se voit confier de nouveaux mandats en gestion qui seront complémentaires à ceux de la directrice générale, Nancy Labbé.

« En effet, son expertise dans différents aspects juridiques et légaux est un véritable atout pour notre équipe et permettra à notre directrice générale de lui déléguer certaines responsabilités qui mettront à profit les forces de Marie-Pier. Je tiens donc à témoigner à Marie-Pier toute mon appréciation pour son excellent travail et je lui souhaite le meilleur des succès dans ce nouveau mandat avec nous », a mentionné le préfet.

Rapport financier 2023

La MRC de La Nouvelle-Beauce a terminé l’exercice financier 2023 avec des revenus de fonctionnement de 12 477 324 $, des charges de 11 765 894 $ et des éléments de consolidation aux fins fiscales de moins 314 770 $, pour un excédent de fonctionnement de 396 660 $.

Ce surplus s’explique par:

• Un excédent au service de mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec (revenus supplémentaires encaissés en raison d’un fort achalandage, nets des heures supplémentaires payées en raison de ce fort achalandage). — 72 000 $

• Des travaux non réalisés sur la Véloroute de la Chaudière (reportés en 2024) et création d’une réserve pour la Véloroute de Dorchester financés par la quote-part. — 40 500 $

• Des revenus d’intérêts en raison d’un taux d’intérêt plus avantageux. — 170 000 $

• Des subventions non prévues qui ont permis de payer des salaires de la MRC de La Nouvelle-Beauce. — 34 000 $

• Des postes vacants pendant une période de l’année (congé parental et maladie, mouvement de personnel et embauche prévue non réalisée). — 195 000 $

• Un excédent en transport adapté lié principalement à une bonification de la subvention et à une augmentation de l’achalandage. — 88 500 $

• La radiation d’un compte à recevoir du ministère de la Sécurité publique en lien avec l’inondation de 2019. — 131 000 $

• Un écart entre le taux d’intérêt réel et le taux d’intérêt remboursé par la subvention RECIM pour notre nouveau centre administratif régional. — 36 000 $.

De cet excédent, la MRC de La Nouvelle-Beauce a affecté un total de 92 883 $ pour trois de ses activités, soit l’aménagement (réserve pour des actions du Plan régional des milieux humides et hydriques), l’évaluation (réserve pour honoraires professionnels) et le service de mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).