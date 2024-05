Site de dépôt écocentre: 54 000 $ pour bonifier les installations

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce recevra aide financière 53 900 $, octroyée par Recyc-Québec, dans le cadre du programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois.

Ce soutien financier permettra de bonifier les installations du site de dépôt ainsi que la gestion des matières résiduelles reçues à cet endroit, a indiqué l'administration joseloise par voie de communiqué de presse.

Un horaire d’ouverture du site est maintenant instauré et une preuve de résidence obligatoire sera demandée pour accéder au site. Les citoyens peuvent désormais bénéficier de la présence d’un préposé afin de les orienter vers les matières acceptées, et de les informer des autres moyens de disposition pour les matières qui ne sont pas admissibles au site de dépôt. Cette ressource permettra également de recueillir des données sur les besoins des visiteurs.

De plus, le site est maintenant un point de dépôt officiel de GoRecycle, le seul organisme reconnu par Recyc-Québec pour assurer le recyclage responsable des appareils réfrigérants (congélateur, refroidisseur d’eau, réfrigérateur, etc.). Aussi, il est possible d’y déposer des articles en bois en bon état, tels du plancher de bois franc ou des portes, pour leur donner une seconde vie.

« Depuis son ouverture en 2018, la popularité du site de dépôt ne cesse de grandir. Le soutien financier permettra non seulement d’améliorer les installations du site de dépôt, mais également de mieux encadrer et accompagner les Joselois dans leur gestion des matières résiduelles », a mentionné le maire Serge Vachon.

Pour en savoir plus sur les matières acceptées au site de dépôt, les Joselois sont invités à consulter leur calendrier municipal ou bien web de la ville.