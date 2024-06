Barrage du lac Abénaquis: Québec octroie 17 500 $ pour une étude sur la sécurité

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec, la MRC de Beauce-Sartigan vient d’accorder 15 386 $ en aide financière à des organismes culturels et des municipalités du territoire. Les sommes proviennent du Fonds culturel de la MRC et soutiendront six projets patrimoniaux, artistiques et ...