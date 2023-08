Québec octroie 375 000 $ pour la réfection du barrage du lac Abénaquis

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 375 591$ dollars à la Municipalité de Sainte-Aurélie pour permettre la mise aux normes de son barrage du lac Abénaquis.

C'est le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Cette aide financière va permettre la réfection du barrage afin d’assurer la protection du lac à long terme. Elle provient du Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux, lancé en 2019 par l’actuel gouvernement.

« Le lac Abénaquis est une richesse pour la Beauce. Le leadership des citoyens impliqués et de la municipalité de Sainte-Aurélie pour sa protection est remarquable depuis plusieurs années. Cette nouvelle aide financière pour la réfection du barrage est un outil de plus pour sécuriser les riverains et l’ensemble de la communauté. La protection de nos lacs est au cœur de nos priorités », a signifié le député Poulin dans le communiqué.

« Le barrage Abénaquis fait partie du coeur de Sainte-Aurélie [...] Sa réfection, rendue nécessaire après tant d'années, a permis de rehausser le niveau de sécurité tout en préservant le cachet esthétique du site visité par des centaines de touristes chaque année », a indiqué pour sa part le maire, René Allen.