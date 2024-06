Jean-Roch Veilleux quittera son poste de maire de Saint-Alfred le 29 juin

Après près de vingt ans consacrées à la vie municipale, le maire de Saint-Alfred, Jean-Rock Veilleux, a annoncé ce soir, en séance de conseil, qu'il démissionnerait de son poste le 29 juin.

L'homme de 81 ans a invoqué des raisons personnelles, notamment la santé précaire de son épouse, pour expliquer sa décision. D'ailleurs, pour cette raison principale et parce qu'il avance lui-même en âge, il y a quelques mois, il avait mis en vente sa résidence et « si je vend avant la fin de mon mandat (2025), je laisserai ma place », avait-il alors confié à EnBeauce.com. Sa fermette a trouvé preneur voilà quelques semaines.

Son annonce a été accueillie, par la cinquantaine de résidents présents à la séance, avec une certaine dose de mépris et de manque de respect, certains ne se gênant même pas pour dire qu'ils étaient «bien contents» qu'il parte. D'autres encore ont blâmé le fait que sa décision allait occasionner des dépenses à la municipalité pour le remplacer, en raison de la tenue d'une élection. La période de questions ressemblait aussi à un dernier règlement de comptes.

Vilipendé et insulté sur la place publique au cours de la dernière année, on a fait porté sur ses seules épaules la hausse du compte de taxes pour le paiement du réseau d'aqueduc et d'égout (qui a été installé dans le centre du village en 2018, au coût final de 4,6 M$), la fermeture du Rang 1, en raison de l'effondrement d'un ponceau qui a rendu le passage des véhicules non sécuritaire, et la hausse importante de la taxe foncière dans le budget 2024, dont l'adoption, en décembre dernier, a entraîné la démission d'un conseiller municipal.

« Ça été un plaisir pour moi depuis 19 ans, de travailler avec les conseils (municipaux) du temps, de la meilleure façon possible que je pouvais le faire [...] Je sors avec la tête haute pour toutes les réalisations que j'ai accomplies [...] Je vais pas toutes les nommer [...] Je peux pas continuer en raison de la santé de ma femme [...] J'irai pas plus loin (dans les explications) », a conclu le maire Veilleux.

Après le 29 juin, la municipalité aura quatre mois pour annoncer la vacance du poste, mais l'avis en ce sens sera rendu public à la séance du conseil de juillet, a fait savoir la directrice générale et greffière de Saint-Alfred, Émilie Gagné. On fera aussi connaître la date de l'élection.

Aussi ce soir, le conseil a reçu les états financiers de l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Ainsi, la Municipalité a encaissé des revenus de 1 423 272 $ pour des dépenses de 1 211 644 $. Il en a résulté une excédent de fonctionnement à des fins fiscales, de 190 493 $.