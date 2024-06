Ouverture d'un centre intergénérationnel à Saint-Benoît-Labre

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a procédé, mardi, à l'inauguration officielle de son Centre intergénérationnel Desjardins, un ancien bâtiment qui a été transformé afin de recevoir la Bibliothèque l’Envolume au rez-de-chaussée.

C’est un grand pas pour cet établissement, qui était située au sous-sol de l’hôtel de Ville depuis plus de 37 ans. Installée dans le nouvel emplacement depuis le 23 avril dernier, la bibliothèque voit déjà une augmentation marquée de l’achalandage. En effet, elle plus accessible pour les aînés à mobilité réduite, plus à proximité, maintenant sise au cœur du village. L'endroit est également accueillant avec une grande fenestration et plus convivial, grâce aux aires de lecture mises à la disposition des usagers.

La Municipalité a aussi mis en place une structure d’accueil pour les nouveaux arrivants étrangers, qui permet au CJE Beauce-Sud d’offrir un point de service d’accompagnement, dans un local du centre tous les mercredis.

La Société historique de Saint-Benoît-Labre s’est installée au sous-sol du centre depuis l’incendie du 4 septembre dernier. Après plusieurs mois à se rebâtir, l’organisme profite de l’occasion pour faire l’ouverture officielle de sa salle d’exposition.

Ces travaux, d’une valeur de 89 640 $, ont été financés en partie par les fonds de la Politique du développement du territoire. Notons également la conclusion d’une entente de visibilité avec la Caisse Desjardins Sud de la Chaudière.