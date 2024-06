Un nouveau projet de construction sur le boulevard Lacroix

Des travaux de prolongement de services sont actuellement en cours à l'arrière du centre Dixtraction et des assurances Promutuel sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Propriétaire des terrains, l'entreprise de construction Raymond Poulin Inc., a confirmé à EnBeauce.com, que le but des travaux étaient de faire évoluer la rue privée en une rue publique.

En ce qui concerne le futur projet, ce dernier accueillera des bâtiments commerciaux et des logements. « C'est un mix de terrains commerciaux et d'appartements. Nous pouvons construire entre 180 et 220 appartements et nous sommes actuellement en négociation pour la partie commerciale », a expliqué Raymond Poulin.

Ce jeudi 13 juin, les travaux, réalisés par les Entrepreneurs Généraux Giroux & Lessard, ont nécessité une impressionnante grue de près de 350 tonnes, afin de soulever des tuyaux de béton. Pour l'occasion, les trois générations de l'entreprise, Claude, Michel et Frédérick Giroux étaient présents sur place.