Le conseil de Saint-Georges interpelle le député Lehoux sur les propos de Pierre Poilievre

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce mardi 25 juin, la conseillère Esther Fortin, a tenu à interpeller le député, Richard Lehoux, suite aux déclarations du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre sur la mairesse de Montréal.

En effet, ce dernier aurait qualifié d'« incompétente » Valérie Plante, suite aux difficultés pour la métropole québécoise de construire des nouveaux logements.

« À au moins deux reprises, M. Lehoux, j'ai entendu votre chef, M. Poilievre, traiter des élus d'incompétents. La dernière fois, c'était la semaine passée, au sujet de Mme Plante et sa soi-disant incapacité à faire construire des logements. Il y avait même un petit groupe pour huer derrière M. Poilievre à l'appui de ses propos », a lancé la conseillère de Saint-Georges en fin de conseil.

Une situation inacceptable pour Esther Fortin, qui demande plus de respect de la part de l'aspirant Premier ministre du Canada. « En tant qu'élu et aspirant Premier ministre, je m'attendrais à plus de respect et de hauteur envers les élus et les gens en général ».

Enfin, c'est directement à Richard Lehoux, député fédéral de la Beauce, que s'est adressée la conseillère : « Ma question pour M. Lehoux, est de savoir si vous souscrivez à de tels propos, car moi en tant qu'élue, ça vient me chercher. On a une nouvelle loi au Québec que l'on a dû voter pour protéger les élus des dérives, et ça, c'est une dérive qui m'inquiète », a-t-elle conclu.

Contacté par EnBeauce.com, le député Richard Lehoux a expliqué qu'il aurait préféré recevoir Esther Fortin pour en parler directement. « J'aurais aimé qu'elle me contacte et je pense que c'est ce que je vais lui suggérer. Je pense que ce n'est pas arrivé souvent que je ne puisse pas répondre à une personne qui souhait me parler. Je préférerais qu'on se parle avant d'aller publiquement là-dessus ».