Frampton confirme son contrat avec l'entreprise de gestion animalière de Vallée-Jonction

Comme annoncé la semaine dernière par EnBeauce.com, la Municipalité de Frampton a officialisé, ce mercredi 17 juillet, son choix de confier sa gestion animalière à l’entreprise S.A.B. Chaudière-Appalaches, dirigée par la conjointe de Simon Bédard.

Plusieurs autres municipalités de la Beauce n'ont pas encore pris de décision pour leur gestion animalière.

Pour Frampton, l’explication du choix de l’entreprise de Vallée-Jonction est avant tout économique.

« Cette entente de service avec S.A.B. Chaudière-Appalaches Inc. faisait suite à un appel d’offres où deux soumissionnaires ont déposé une offre. SAB à 1,60 $ par habitant, 7 jours sur 7 et 24 heures par jour, et Passeport animal Inc, à 5 $ par habitant, 65 $ l’heure pour les urgences de fin de semaine. Dans les circonstances, SAB était l’option envisageable afin d’éviter une coupure de services surtout pendant la période des déménagements », peut-on lire dans le communiqué.

Elle ajoute aussi que « la direction de cette nouvelle entreprise a été rencontrée et nous a fermement affirmé leur volonté d’offrir un service à la hauteur des attentes des citoyens de Frampton et ce, dans le respect du bien-être animal. La municipalité est consciente des préoccupations que ce changement peut susciter ainsi que des liens apparents avec l’ancienne entreprise. Toutefois, le nouveau contrat sera l’occasion de valider les engagements des nouveaux dirigeants, le niveau du service ainsi que le respect des bonnes pratiques applicables. Au terme de ce contrat de six mois, en décembre 2024, nous réévaluerons la situation ».

La municipalité de Nouvelle-Beauce affirme, dans cette même publication, qu’elle est la cinquième ville à avoir fait ce choix, après Sainte-Marie, Saint-Elzéar, Saint-Lambert, Saint-Joseph et Beauceville.

Malgré cette annonce, la Ville de Beauceville a expliqué à EnBeauce.com, ce jeudi 18 juillet, ne pas avoir octroyé de contrat à cette entreprise, ajoutant que « l'organisation analysait actuellement les offres de services reçues ». Un message a également été transmis à la Municipalité de Frampton pour demander une correction dans sa publication.

Contactée, la Ville de Saint-Joseph n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.

Pour rappel, Mélanie Lecours, qui est la conjointe du propriétaire de l’Escouade Canine, Simon Bédard, a relancé le 19 juin dernier une nouvelle entreprise de gestion animalière à Vallée-Jonction.

Cependant, toujours sans permis du MAPAQ, cette dernière n’est pas autorisée à recueillir des animaux errants et doit uniquement s’occuper de l’identification des animaux avec la vente de médailles. Une situation qui ne permet pas aux municipalités, choisissant leurs services, de respecter la législation provinciale sur la gestion des animaux errants sur leur territoire.