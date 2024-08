Près de 52 M$ versés aux municipalités de la Beauce

Toutes les villes et villages, ainsi que les municipalités et localités des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, se partageront une nouvelle aide financière de 51 845 675 M$ en vertu du nouveau Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ), renouvelé pour la période 2024-2028.

Ce sont les députés des deux comtés, Luc Provençal et Samuel Poulin, qui en ont fait l'annonce conjointe, en conférence de presse cet après-midi à Saint-Georges.

L’aide financière, rétroactive au 1er janvier 2024, sera versée aux municipalités au cours des cinq prochaines années pour leur permettre de financer des projets d’infrastructures municipales, notamment ceux liés au traitement de l’eau potable et des eaux usées, à la voirie locale, et à l’amélioration des bâtiments. « Ce qui est nouveau est que l'enveloppe pourra aussi servir pour les infrastructures à vocation culturelle, communautaire, touristique, sportive et de loisir. De l’argent neuf dont les possibilités sont multiples et qui vient s’ajouter à nos autres investissements records pour la Beauce, et ce dans divers domaines », a signalé le député Poulin.

Cette toute nouvelle somme vient s’ajouter aux différentes aides gouvernementales rehaussées pour les municipalités depuis octobre 2018. Les députés évaluent à plus de 215 millions (incluant les 52 M $ annoncés aujourd'hui) en versement qui furent remis directement aux municipalités de la Beauce que ce soit pour les routes, rangs municipaux, les infrastructures d’eau potable ainsi que les infrastructures sportives et culturelles. « On a été au rendez-vous pour supporter nos municipalités. On a répondu présent », a fait remarquer de son côté l'élu Luc Provençal, qui a indiqué que le programme a été modulé en accord avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) selon le nouveau pacte fiscal.

Les deux députés ont indiqué que ce montant de plus de 218 M$ exclut les autres « sommes records » qui ont été investies par le gouvernement du Québec en Beauce dans des domaines comme l'éducation (campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, Complexe multisports, projets de CPE, etc.), la santé (Maison des aînés de Saint-Martin, amélioration de l'Hôpital de Saint-Georges, etc.) et les télécommunications (connexion Internet et cellulaire).

Voici la répartition par localité:

Beauce-Sud

• Courcelles / Saint-Évariste / 1 287 816 $

• La Guadeloupe / 897 388 $

• Lac Poulin / 537 457 $

• Notre-Dame-des-Pins / 907 721 $

• Saint-Benjamin / 755 956 $

• Saint-Benoît Labre / 860 793 $

• Saint-Côme-Linière / 1 233 210 $

• Sainte-Aurélie / 684 271 $

• Sainte-Clotilde-de-Beauce / 629 377 $

• Saint-Éphrem-de-Beauce / 1 019 016 $

• Saint-Gédéon-de-Beauce / 961 539 $

• Saint-Georges / 9 772 956 $

• Saint-Hilaire-de-Dorset / 521 312 $

• Saint-Honoré-de-Shenley / 847 661 $

• Saint-Ludger / 730 554 $

• Saint-Martin / 1 069 389 $

• Saint-Philibert / 577 712 $

• Saint-Prosper / 1 300 804 $

• Saint-René / 712 471 $

• Saint-Robert-Bellarmin / 612 156 $

• Saint-Simon-les-Mines / 627 655 $

• Saint-Théophile / 650 258 $

• Saint-Zacharie /856 057 $

Total: 23 localités / 28 053 529 $

Beauce-Nord

• Beauceville / 1 852 972 $

• Frampton / 797 503 $

• Saint-Alfred / 615 169 $

• Saint-Bernard / 1 067 667 $

• Sainte-Hénédine / 816 232 $

• Saint-Elzéar / 1 101 034 $

• Sainte-Marguerite / 771 671 $

• Sainte-Marie / 3 896 247 $

• Saint-Frédéric / 748 852 $

• Saint-Isidore / 1 245 265 $

• Saint-Joseph-de-Beauce / 1 621 126 $

• Saint-Joseph-des-Érables / 583 955 $

• Saint-Jules / 616 892 $

• Saint-Lambert-de-Lauzon / 2 026 200 $

• Saint-Odilon-de-Cranbourne / 809 128 $

• Saints-Anges / 783 080 $

• Saint-Séverin / 566 949 $

• Saint-Victor / 1 007 607 $

• Scott / 1 104 263 $

• Tring-Jonction / 833 669 $

• Vallée-Jonction / 926 665 $

Total: 21 localités / 23 792 146 $