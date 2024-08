Maison délabrée à Beauceville: un citoyen réclame sa démolition

Toutes les villes et villages, ainsi que les municipalités et localités des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, se partageront une nouvelle aide financière de 51 845 675 M$ en vertu du nouveau Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ), renouvelé pour la période 2024-2028. Ce sont les ...