La MRC des Etchemins lance la révision de son plan de développement de la zone agricole

La MRC des Etchemins a annoncé, ce mercredi 28 août, le lancement des travaux de révision de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

Cette initiative, soutenue par une aide financière pouvant atteindre 41 284 $ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026 (PDTS), vise à promouvoir une agriculture durable et à relever les défis actuels de la région.

L’objectif principal de cette révision est de mettre à jour le portrait agricole, d’actualiser le diagnostic régional, de réviser les enjeux et de moderniser le plan d’action.

La MRC des Etchemins encourage par ailleurs les membres de la communauté et les experts du secteur agricole à participer activement à ce processus. Des informations complémentaires seront communiquées prochainement pour informer la population des étapes à venir.