Lac-Etchemin se tourne vers Passeport Animal pour sa gestion animalière

Lors de la dernière séance du conseil de ville, ce mardi 3 septembre, la Municipalité de Lac-Etchemin a octroyé le contrat de sa gestion animalière à l'entreprise Passeport Animal de Beauceville.

Cette nouvelle entente est entrée en vigueur ce mardi et sera valide jusqu'au 31 décembre 2025. Les habitants peuvent désormais s'adresser à cette organisation pour le renouvellement des médailles.

La nouvelle entreprise a été mandatée pour assurer l’application de la règlementation municipale relative au contrôle des animaux domestiques malades, blessés ou constituant une nuisance publique de même qu’à l’émission, la perception et la tenue d’un registre de licences annuelles pour les chiens, le tout conformément aux obligations provinciales.

À noter que la municipalité de Lac-Etchemin n’obligera pas les propriétaires de chiens à payer leur médaille pour le restant de l’année 2024. Ceux qui ont payé leur médaille 2024 seront contactés et remboursés dans les prochains jours par la municipalité.

Cependant les propriétaires de chiens résidents dans la municipalité de Lac-Etchemin devront, à compter du 1er janvier 2025, obligatoirement enregistrer leur chien et acquitter les frais annuels de renouvellement de licence en vertu du règlement numéro 210-2022.

« La santé ainsi que le bien-être animal demeure une priorité sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin pour les membres du Conseil municipal. De plus, la collaboration des citoyennes et citoyens etcheminois est essentielle afin d’assurer le respect de la règlementation et la protection des animaux domestiques », a commenté le maire Camil Turmel.