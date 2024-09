Manon Bougie en lice pour la mairie de Saint-Georges en 2025

Manon Bougie, conseillère et mairesse suppléante à la Ville de Saint-Georges, a annoncé, ce mardi 10 septembre, sa candidature pour les élections municipales de novembre 2025.

Si cette candidature n'est pas une surprise au vu de la forte implication de la conseillère au sein de la Ville de Saint-Georges, cette dernière souhaitait pouvoir le faire dans le cadre de la Semaine de la municipalité qui se déroule actuellement.

« Ça fait une quinzaine d'années que je suis conseillère à la ville et près de 10 ans que je suis mairesse suppléante. Je suis une actrice de premier plan dans plusieurs comités stratégiques de la ville et j'ai vraiment à coeur de continuer mon implication », a lancé Manon Bougie en préambule de l'annonce de sa candidature.

En effet, en plus de ses postes au sein du conseil de ville, la mère de famille est également présidente du comité de la famille, administratrice au Conseil Économique de Beauce et présidente de l'organisme Transport Autonomie. Elle participe aussi aux comités internes des ressources humaines, embauche des cadres et mieux-être des employés.

« Depuis toujours j'ai cette flamme qui m'anime. Déjà au secondaire, j'ai fait le parlement jeunesse de Beauce, quand mes enfants étaient tout petits, j'étais administratrice au CPE qu'ils fréquentaient. J'ai aussi été présidente du conseil d'établissement qu'ils ont fréquenté ensuite. Ce désir de m'impliquer n'est pas nouveau pour moi », a-t-elle confirmé.

D'un point de vue académique, la mairesse suppléante possède un baccalauréat en administration des affaires et un diplôme en management public de l'ENAP.

« J'ai aussi une carrière de 23 ans dans une grande institution financière de la région. Pour moi, les finances ça a toujours été très important. Je pense que l'épanouissement et le développement d'une ville passent d'abord par sa saine gestion. Je suis passionnée et rigoureuse dans cette gestion. Une saine gestion c'est quoi ? C'est de bien planifier les projets, surveiller la hausse des taxes et toujours garder un oeil sur la dette », a détaillé la désormais candidate à la mairie.

Pour elle, Saint-Georges est une ville avec un très fort potentiel qui mérite de se développer encore plus dans les années à venir.

« Vous m'avez souvent entendu le dire, mais pour moi je crois que Saint-Georges est la plus belle ville au Québec. C'est une ville en effervescence qui est en développement rapide. Je veux continuer de travailler pour faire grandir le développement économique et social de notre ville. Je veux un milieu où tout le monde peut s'épanouir, grandir et vivre en famille ou peu importe où on est rendu dans notre vie. Une ville prospère qui est gérée efficacement. »

Par ailleurs, Manon Bougie accorde beaucoup d'importance à pouvoir se présenter de façon indépendante, sans être affiliée à un parti.

« Je suis convaincue que pour une ville comme la notre, ce n'est pas gagnant d'avoir des lignes de partis ou différents points de vues que l'on doit respecter, donc on a rapidement décidé de se présenter "indépendant". Je me présente aussi de façon indépendante car je suis prête à travailler avec tout le monde et je pense être la personne qui peut rallier les gens dans ce projet-là », a-t-elle conclu.