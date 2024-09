La Municipalité de Saint-Bernard revitalise son noyau urbain

La municipalité de Saint-Bernard a dévoilé, ce mercredi 4 septembre, un projet ambitieux de revitalisation de son noyau urbain, visant à accroître la sécurité des citoyens et à améliorer la qualité de vie de la communauté locale.

Devant une centaine de personnes, les élus municipaux ont présenté ce plan qui s’inscrit dans un contexte de croissance démographique, notamment avec l’arrivée de nombreuses jeunes familles dans la région.

Le projet, évalué à 1,67 million de dollars, prévoit plusieurs aménagements dans un secteur stratégique regroupant des lieux tels que le Centre municipal, l’école l’Aquarelle, le Pavillon des loisirs et la caserne. L’objectif principal est de réduire les risques d’accident et de faciliter les déplacements actifs.

Parmi les actions envisagées figurent l’ajout de trottoirs autour de la zone scolaire, l’installation de traverses piétonnières et la création d’un dépose-minute pour les parents. Une nouvelle rue à sens unique sera également construite pour améliorer la fluidité de la circulation autour de l’école, avec un débarcadère pour les autobus.

En plus des améliorations en termes de sécurité, le projet intègre des initiatives visant à rendre l’environnement urbain plus agréable. Des espaces verts remplaceront certaines surfaces en asphalte, et des bandes végétalisées, composées d’arbres et d’arbustes, seront aménagées. Ces changements contribueront notamment à réduire les îlots de chaleur et à améliorer la qualité de l’air, tout en favorisant l’infiltration des eaux de pluie.

En réponse à une demande croissante des citoyens, trois terrains de pickleball seront aménagés au parc Villa-joie. Ces nouvelles infrastructures viendront diversifier l’offre sportive de la municipalité.

Les travaux publics débuteront la première phase du chantier dans les prochains jours, avec la construction de trottoirs autour du Pavillon des loisirs, de la caserne, de l’Espace « Pousse-Vert » et du presbytère. La suite des travaux est prévue pour le printemps 2025, avec pour objectif une finalisation à temps pour la rentrée scolaire.