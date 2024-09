Saint-Lambert-de-Lauzon inaugure ses nouveaux terrains de tennis et de pickleball

Les amateurs de sports de raquette ont désormais un nouveau terrain de jeu à Saint-Lambert-de-Lauzon. La municipalité a inauguré le 13 septembre trois terrains de tennis et quatre terrains de pickleball, répondant ainsi à une demande grandissante de la population.

Ce projet a été réalisé grâce à un soutien financier de 125 000 $ du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure.

Les terrains, situés au parc Alexis-Blanchet, sont ouverts au public depuis la fin du mois de juillet. Pour faciliter l’accès à ces nouveaux équipements, un système de réservation simplifié est en place. Les joueurs peuvent réserver leur plage horaire directement à l’entrée des terrains. Un système de réservation en ligne et des cours pour tous les niveaux seront offerts dès le printemps prochain.

« Je tiens à saluer cette initiative du maire Olivier Dumais et de son équipe dans le but d’améliorer l’offre de services en sport et loisir à Saint-Lambert-de-Lauzon », a déclaré Luc Provençal, député de Beauce-Nord, lors de l'inauguration.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos citoyens de nouvelles infrastructures sportives de haut calibre. Ces terrains de tennis et de pickleball répondent à une demande grandissante et contribuent à enrichir l’offre de loisirs de notre ville », a pour sa part souligné le maire, Olivier Dumais.

Les Lambertins peuvent profiter de ces nouvelles installations sportives tous les jours jusqu’à 21 heures.