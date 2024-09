Courcelles-Saint-Évariste: budget et service d'incendie sont les dossiers prioritaires du nouveau conseil

À la séance du 17 septembre, le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat à Excavations Lapointe et Fils inc. pour la construction de la traverse de la route Sainte-Thérèse et le secteur de la Ferme Laverdière, de la Véloroute de Dorchester, sur le territoire de Sainte-Hénédine. Il restera ensuite deux chantiers pour ...